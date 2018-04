Audi Prologue, de breakversie

Door: AUTO55

De Audi Prologue Concept - de voorbode van de op stapel staande A9 zeg maar - heeft er een praktische variant bij. Op het Autosalon van Genève zullen de Duitsers het doek lichten van de Prologue Avant. Daarvan krijgen we nu een eerste indruk. Onder de kap van deze vijfdeurs - meteen drie portieren extra - verwachten we dezelfde bi-turbo V8-motor als in de berline, uiteraard dezelfde afwerking binnenin en ook nog wat extra comfortitems voor de achterste passagiers. Al heeft het merk daar nog niets over gedeeld. De boel warm houden, heet zoiets.