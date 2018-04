​Tesla stelt teleur

Door: ADD

De elektrischewagenfabrikant kan de winstverwachtingen voorlopig niet waarmaken. Het bedrijf moest immers sombere kwartaalcijfers voorstellen: minder omzet dan verwacht en een verlies van 108 miljoen dollar. Dat brengt het jaarverlies op 294 miljoen dollar.

De tegenvallende resultaten zijn alvast geen reden tot stress in het hoofdkwartier. De flamboyante Tesla-baas Elon Musk voorspelt per slot van rekening dat zijn bedrijf pas in 2020 winstgevend is. Bovendien verwacht hij tegen 2025 meer dan een miljoen auto's per jaar op de markt te brengen.