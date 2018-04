​Werkt Apple dan toch aan een iCar?

Door: ADD

Het verhaal dat Apple aan de ontwikkeling van een eigen auto werkt, doet al een poos de ronde en nu schrijft ook de Financial Times dat de iPhone-producent in een nieuw geheim laboratorium in Silicon Valley experten op gebied van voertuigtechnologie en -design aan het werk gezet heeft.

Werknemers ronselen

Tientallen Apple-medewerkers zouden in het corporate hoofdkantoor in Cupertino onderzoek doen naar alles wat met auto-ontwikkeling te maken heeft. Bovendien zouden Apple-designers de afgelopen maanden regelmatig een ontmoeting met managers en ingenieurs uit de automotive sector gehad hebben en sterker nog, hen naar Apple proberen lokken hebben. Op die manier zou Tesla al verschillende werknemers kwijt gespeeld zijn en het hoofd van de ontwikkelingsafdeling van Mercedes-Benz in Silicon Valley zou naar Apple overgestapt zijn.

CarPlay

Het IT-concern heeft al stappen in de autobranche gezet met de CarPlay software. Daarmee kan een bestuurder zijn iPhone adresboek oproepen, telefoneren of naar de voicemail luisteren, zonder de handen van het stuur te nemen, dat spreekt voor zich.