Kia Sportspace Concept is voorbode Optima Break

Door: BV

Afgelopen week serveerde Kia ons een teaser voor een nieuwe concept car die werd klaargestoomd voor het Autosalon van Genève. Daaruit konden we al afleiden dat we keken naar een voorbode voor een nieuwe Optima. Maar aan z’n smikkel alleen was niet te zien dat het om een break ging. Die heeft Kia Sportspace gedoopt. Als hij op de markt komt, zal het de eerste grote break van het merk zijn.

Wat verdwijnt van deze concept car?

De vormgeving is uiteraard wat aangedikt voor een maximaal ‘showeffect’. Wie zit te wachten op een ruime break van de Zuid-Koreaanse autobouwer, houdt dus best rekening met een paar zaken. De erg lage daklijn, de agressief gelijnde motorkap, erg grote velgen, kleine spiegels, automatisch inklappende deurhendels, glanzende grille, de uitgewerkte uitlaten en de erg zelfzekere bumpers zullen allemaal verdwijnen.

De Kia Sportspace gaat in première op 3 maart op het Autosalon van Genève. Misschien krijgen we dan ook de exacte afmetingen en details over de aandrijflijn onder onze neus. Die houdt Kia nog achter.