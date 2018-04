Quantino is klein elektrisch mirakel

Door: BV

Quant, dat is de merknaam dat het in Liechtenstein gevestigde bedrijf Nanoflowcell voor z’n nog-te-lanceren automerk heeft gekozen. De meer dan 1.000pk sterke Quant hebben we al te zien gekregen en volgende maand staat op het Autosalon van Genève dezelfde auto waarop de letter ‘F’ zal kleven. Dat moet onderlijnen dat de weg naar serieproductie gestaag maar zeker vordert. Tegelijk werkt het bedrijf ook aan een veel toegankelijker model. Daarvan kregen we al een eerste beeld te zien, en nu zijn er meer gegevens.

Quantino

Het tweede ontwerp van het bedrijf heet Quantino. Dat klinkt kleiner, omdat het dat ook is. Op elk vlak. Enerzijds is deze tweedeurs slechts 3,90m lang. Dus de voetafdruk is absoluut compact. Maar ook van het erg exotische vermogen van de eerste Quant blijft niet veel overeind. Deze kleine telg heeft vier elektromotoren van 25kW aan boord. Eén per wiel, voor een totaal vermogen van 100kW of 136pk. Daarmee moet hij nog altijd in staat zijn 200km/u te halen, net zo zeer als dat hij met één tank 1.000km hoort af te kunnen leggen.

In de tank zit overigens geen benzine of diesel, maar elektrisch geladen vloeistof - een uitvinding van Nanoflowcell. Als de energie daarin is opgebruikt, volstaat het om in enkele minuten bij een aangepast tankstation de oude vloeistof te lozen en nieuwe, geladen vocht aan boord te nemen. Emissies komen er dus niet uit deze Quantino.