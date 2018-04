Rolls-Royce bevestigt SUV in open brief

Door: BV

Rolls-Royce werkt aan een SUV. Dat is op zich niet verwonderlijk. Niet omdat aartsrivaal Bentley z’n mastodont ‘Bentayga’ zo goed als klaar heeft. En niet omdat er al over gefluisterd wordt sinds de dieren nog konden spreken. Het automerk zelf hield de lippen al die tijd echter stevig op elkaar. En nu het luxemerk wél z’n intenties kenbaar maakt, doet het dat niet met de gebruikelijke teaser, maar met een open brief getekend door Rolls-Royce President Peter Schwarzenbauer en algemeen directeur Torsten Mueller-Oetvoes.

Achteruit kijken om vooruit te kunnen gaan

Dat een SUV een grote stap is voor Rolls-Royce blijkt uit de toon van de communicatie. “Vandaag bevestigen we dat we een geheel nieuwe Rolls-Royce in ontwikkeling hebben, met een uitzonderlijke persoonlijkheid, elegantie en functionaliteit”. En verder “Deze nieuwe Rolls-Royce rijdt moeiteloos.... waar dan ook.” “Onze traditie komt voort uit de geschiedenis, en onze toekomst maant ons nu tot actie.”

Dat de bevestiging er nu komt heeft erg veel te maken met een almaar luider wordende eis om duidelijkheid van het (invloedrijke) klantenbestand van het merk. Rolls-Royce lijkt zich zelfs te verontschuldigen voor alle geheimzinnigheid “We zullen onze klanten, liefhebbers en de media bij dit proces betrekken en u op de hoogte houden van onze vorderingen”.