Zo snel is de nieuwe Audi R8

Door: AUTO55

Dat de nieuwbakken Audi R8 over laserkoplampen beschikt, lieten we twee dagen geleden al zien. Wat nu volgt zijn enkele prestatiecijfers. En laat ons maar meteen met de deur in huis vallen door te stellen dat het model dat binnenkort op het Autosalon van Genève te zien zal zijn, sneller is dan de uittredende generatie. Dat heeft hij voornamelijk aan zijn 5.2-liter V10-benzinemotor te danken. Voorlopig is dat ook de enige verbrandingsmotor waar over gesproken wordt.

Twee versies

De V10 is er met 540 of 610pk. Wie voor de sterkste variant kiest, koopt dus een Lamborghini Huracan in Audi-tenue die exact 32kg meer weegt dan de Italiaan waarop hij gebaseerd is. Maar tegelijk is die V10 Plus ongeveer 70kg kwijtgespeeld ten opzichte van zijn voorganger. Door onder meer gebruik te maken van aluminium en CFRP tikt de Audi af op 1,45 ton. En ja, een start/stop-systeem in combinatie met een elektrische stuurinrichting zal ook wat extra benzinedruppels opleveren.

Hoe snel hij is? De honderdsprint duurt 3,2 tellen, terwijl het plafond op 328km/u ligt. Elke R8 krijgt standaard een bijgeschaafde S tronic 7-traps automaat met dubbele koppeling (en vrij te gebruiken schakelpeddels uiteraard) zodat je zelf niet te veel moeite hoeft te doen.

R8 e-tron

Wil je echt de groene jongen uithangen, dan moet je wachten op de elektrisch aangedreven R8 e-tron. Daarmee zou je na een volledige 'tankbeurt' tot 400km ver geraken. De R8 e-tron bestaat al - gebaseerd op de huidige generatie - maar heeft het nooit tot het productiestadium geschopt.