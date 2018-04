Audi A6

"De mooiste business sedan en de sportiefste break" beloven de ontwerpers en ingenieurs van de nieuwe Audi A6, die in 2017 verschijnt. In tegenstelling tot de grote Audi A8, bijna volledig van aluminium, worden voor de nieuwe A6 de materialen gemixt. Zo moet hij gewicht besparen zonder de kosten de hoogte in te drijven. Als aandrijver vertrouwt Audi voornamelijk op de bekende tweeliter viercilinder benzine of diesel.