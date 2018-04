Apple kaapt crème de la crème autosector weg

Door: ADD

Dat Apple aan de ontwikkeling van een iCar werkt, staat ondertussen zo goed als vast. Maar blijkbaar is dat niet tot ieders tevredenheid. De Amerikaanse reus heeft namelijk een rechtszaak aan zijn been. Het is de firma 123 Systems die een klacht bij de federale rechtbank in Massachusetts ingediend heeft. Deze toonaangevende accufabrikant beweert dat Apple al hun technici en toplui wegkaapt. Ondanks het feit dat die door strenge contracten gebonden zijn, werken ze bij Apple aan vergelijkbare projecten. Ook Ford, Tesla en Mercedes-Benz zagen al samen met enkele van hun beste werknemers hun kennis en expertise naar Apple vertrekken.

Titan

Het iPhone concern zou zijn team pushen om ten laaste in 2020 met de productie van het i-wagentje te starten. Het hele project loopt trouwens onder het codewoord 'Titan'.