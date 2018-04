Mercedes plaagt met AMG GT3

Door: AUTO55

Mercedes heeft de AMG GT3 klaargestoomd. Dat is de opvolger van de erg succesvol gebleken SLS AMG GT3-racewagen. Van de nieuwste racebolide - zonder SLS en vleugeldeuren - zal het doek op het Autosalon van Genève begin maart worden gelicht. Mercedes houdt dus, net zoals (zo goed als) alle andere constructeurs, van plagen. Voorlopig moeten we het dus met deze ene foto stellen, en met twee schetsen die al eerder kwamen bovendrijven. Technische gesprekken wil Mercedes al helemaal niet over de kwestie voeren. Dat de vierliter V8 op post blijft, lijkt ons wel logisch.