Warren Buffett verkoopt ​Cadillac: restwaarde x 10

De invloedrijke Amerikaanse zakenman en belegger Warren Buffett (84) heeft zijn oude auto ten voordele van een goed doel laten veilen en zo $ 122.500 (ongeveer € 108.000) opgehaald. De auto van de op één na rijkste man ter wereld was eigenlijk slechts een fractie daarvan waard.

Een doodnormale Cadillac

Het betrof een Cadillac DTS, gebouwd in 2006 met slechts 32.000km op de teller. Het voertuig kan, passend bij de relatief bescheiden levensstijl van de multi-miljardair, niet met bijzondere snufjes pronken.

Celebrity bonus

Normaal gesproken zou de auto ongeveer 12.000 dollar waard zijn. Maar omwille van de prominente vorige eigenaar die bovendien bereid is de auto eigenhandig te overhandigen en zijn handtekening op het dashboardkastje zette, was een bieder bereid om een dergelijk hoge prijs te betalen. Het geld gaat naar de stichting Girls Inc., waarvan Buffetts overleden vrouw Susan een van de mede-oprichters was.