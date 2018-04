Renault Clio RS wordt extremer met Trophy

Door: BV

Liefhebbers van compacte, sportieve autootjes bouwen liefst van al een altaar voor de Clio RS. Omdat hij het verdient. Renault Sport bouwde de kleine hatchback immers steevast om een rij-ijzer dat zelfs de meest veeleisende sportievelingen kon bekoren. Met puike prestaties, dat ook, maar vooral met een uitzonderlijk fijn onderstel. Alleen… bij de jongste generatie sloeg het bedrijf een andere weg in. De RS was wel snel, maar ook minder puur. Z’n afstelling liet spelen niet meer toe. De handbak was vervangen door een automaat met dubbele koppeling en hij fakete zelfs motorgeluid via de luidsprekers. Die Clio RS krijgt dan ook nogal wat wind van voren. Maar deze teaser, waarop eigenlijk niets te zien is, doet de hoop opflakkeren. De Trophy is traditioneel een extremere variant en het lijkt erop dat Renault Sport die in Genève aan het gamma van de Clio toevoegt. Puristen dromen zelfs alweer van schakelen met de hand, maar of de Fransen zo ver gaan, valt nog af te wachten. Over een week weten we meer.