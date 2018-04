Audi Prologue Avant is dieselhybride

Door: BV

In november van vorig jaar toonde Audi op het Salon van Los Angeles de Prologue concept. Een uitgesproken grote en dynamische coupé die, als plannen voor serieproductie (en die zijn er weldegelijk) worden doorgezet, de Mercedes S-Klasse Coupé het vuur aan de schenen mag leggen.

Audi Prologue Avant

Nu, amper 4 maanden later, zal het merk op het Autosalon van Genève de Prologue Avant in het voetlicht rijden. Een dynamisch gelijnde break. Drie deuren rijker dan de voorloper en met ruimte voor vier inzittenden op individuele zitplaatsen. En meer dan dat: ook met voor iedereen een eigen scherm en infotainmentsysteem. De snufjes van de Prologue komen allemaal terug, maar de ontwerpers vonden ook nog enkele nieuwe dingen uit. Zo zijn de achterlichten van dit exemplaar voorzien van driedimensionaal ingewerkte remlichten. Dat wil zeggen dat de vlak ogende staartlampen bij het remmen een dieper gelegen remlicht krijgen dat bovendien dichter lijkt te komen.

Dieselhybride

Als de kippen, zo is Audi erbij om te zeggen dat de techniek dicht bij serieproductie staat. Een uitspraak waar wel eens wat enthousiasme uit kan blijken, zonder dat het daarom waar is. Maar in dit geval is het niet uit de lucht gegrepen. De V8 biturbo benzinemotor van de Prologue heeft nu immers plaats gemaakt voor een 3.0 TDI dieselmotor die door een elektromotor en een 14,1 kWh accuset wordt bijgestaan. Exact dezelfde dieselhybridetechnologie als de Audi Q7 e-tron aan boord krijgt en die wordt volgende zomer op de markt gebracht.

Groot, snel en zuinig

Het totale vermogen van de aandrijfeenheid bedraagt 455pk en 750Nm. Het is een achttrapsautomaat die dat versast naar een intelligente quattro vierwielaandrijving. Hoe veel de Prologue Avant weegt, laat Audi niet los, maar het is geen pluimgewicht. Zelfs als er rijkelijk gebruik gemaakt wordt van aluminium - hij blijft erg groot. 5,11 meter lang en 1,97 meter breed om precies te zijn. Dat er een begrenzer aan te pas zou komen om de topsnelheid op 250km/u te beperken, kon je wellicht al raden. Maar de sprinttijd van 5,1 tel is toch erg scherp.

Omdat je de Prologue Avant kan opladen aan het stopcontact en hij op batterijen iets meer dan 50 kilometer ver geraakt, kan hij uitpakken met een erg laag verbruiksgemiddelde. Amper 1,6l/100km. In CO2-cijfers wordt dat dan 43 g/km.

Vierwielbesturing

De ophanging is erg geavanceerd. De auto rust op luchtbalgen om een constante hoogte te garanderen en heeft een variabele demping om comfort te kunnen rijmen aan een perfect vlak bochtengedrag. Voor- en achteraan wordt er gebruik gemaakt van een multilink-ophanging. Vooraan zit natuurlijk een conventionele stuurinrichting (elektrisch bekrachtigd) en achteraan zitten elektromotoren die de achterste wielen ook nog eens tot 5 graden kunnen verstellen. Bij lage snelheden zullen die de wielen laten tegensturen (kortere draaicirkel meer dynamisme) en bij hogere snelheden zullen ze met de voorwielen meesturen (hogere stabiliteit).

Komt hij echt?

Ja, hij komt echt. Alleen de introductiedatum is nog een vraagteken. De eerste twee jaar wordt hoe dan ook geduld oefenen. De Prologue Coupé zien we ten vroegste in 2017 verschijnen met A9 op de kofferklep. Die staat dan ook in het Auto55.be overzicht met elke nieuwe Audi tot 2019. En wellicht moet deze Avant aan dat lijstje toegevoegd worden.