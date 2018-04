Honda Jazz groeit een maat

Door: BV

Eigenlijk zagen we hem al op het Autosalon van Parijs, de nieuwe Jazz. Maar toen kleefde er nog ‘prototype’ op. Ditmaal zijn de Japanners er helemaal klaar mee. Zo komt de nieuwe Jazz naar Europa.

Langer, breder, ruimer

De Jazz behoudt z’n kenmerkende lijnenspel, dat uiteraard wel wordt gemoderniseerd. Maar hij wordt vooral groter dan z’n voorganger. In de lengte komt er 9,5cm bij en de wielbasis groeit met 3cm. Er is meer ruimte voor de inzittenden en ook voor bagage. In de koffer gaat nu 354 liter. Met de achterbank plat wordt dat 884 liter.

Op platform Honda HR-V

De Jazz deelt z’n bodemplaat nu met de Honda HR-V. Een 1.3l benzinemotor met 103pk zorgt voor de aandrijving. De paardjes gaan richting asfalt door een handbediende zesbak of een CVT-automaat die voorgeprogrammeerde verhoudingen heeft om een natuurlijker rijgevoel te bekomen.

Meer technologie

Geen generatiewissel zonder technologische vooruitgang. We noteren een nieuw infotainmentsysteem met 7” scherm en veiligheidssnufjes zoals een rijstrookassistent, een camera die verkeersborden leest en zo meer.