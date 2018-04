Audi R8 is los!

Door: BV

Audi heeft een nieuwe R8 klaar. Dat weten we zeker, want het bedrijf lichtte - letterlijk - al een tipje van de sluier. We wisen al hoe snel hij was en nu voegt Audi er de beelden aan toe. Dit is de R8 in vol ornaat.

Wat weten we al van de Audi R8?

Dat het een evolutie wordt van z’n voorganger, natuurlijk. Dat is traditie bij Audi en die wordt geëerd. En dat hij weerom gebaseerd is op een Lamborghini. Niet meer op de Gallardo, maar op de Huracan. En daar komt ook de V10 vandaan. Daarmee wordt de nieuwe R8 maximaal 610pk rijk, kan hij naar 100 in 3,2 seconden en perst hij er 328km/u uit als het rechte stuk maar lang genoeg is. Dat is echter slechts het begin. Het is onwaarschijnlijk dat Audi er volgende week al mee uitpakt, maar een R8 diesel, V6, of Hybride? Niets is onmogelijk.