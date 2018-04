Peugeot Partner haalt frisse neus

Door: BV

Citroën trakteert de Berlingo op een facelift. Het is dan ook maar logisch dat tweelingbroer Peugeot Partner een gelijkaardige behandeling krijgt. Dit is de de nieuwe neus van de bestelwagen annex compacte monovolume.

Logo in de grille

Het front van de Partner wordt bijgespijkerd om beter bij de rest van het gamma te passen. Dat betekent een nieuwe grille en bumper. En het logo verhuist. Het zit nu weer in de grille en niet langer op de neus. Net als bij de 408.

Aan de binnenzijde noteren we nieuwe stofjes en een opgewaardeerd infotainmentsysteem waarvan je het scherm kan overnemen met je smartphone. De veiligheidsuitrusting is dan weer gespekt met een systeem dat bij lage snelheden (voor gebruik in de stad) zelf de remmen bedient.

De Partner Tepee, voor personenvervoer dus, krijgt ook nog eens nieuwe velgen en twee andere buitenkleurtjes om uit de kiezen.

Alle motoren zuiniger

Het motorenpalet wordt gemoderniseerd. En daarbij valt op dat alle krachtcentrales minder brandstof vergen dan voorheen. De 1.6l benzine met 98pk gaat van 155 naar 148g/km, de 120pk sterke zestienhonderd zak van 164 naar 148g/km en in de loop van 2016 komt er zelfs een 1.2l driecilinder die nog wat minder uit de tank steelt.

De diesels zijn nu van het BlueHDi-type en eveneens 1,6l groot. Ze hebben vermogens tusen 75 en 120pk en een verbruik van 4,1l/100km of 109g/km voor de zuinigste en 4,3l/100km of 113 g/km voor de dorstigste variant.