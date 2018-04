Nieuwe Audi R8: alle details

Door: BV

Audi heeft potten gebroken met de eerste generatie R8. Een nieuwe generatie kon dus niet uitblijven, maar Audi wil toch enkele andere accenten leggen. Zo mag deze nieuwe R8 wel wat scherper ogen en beter presteren, hij moest ook - als een echte Audi - toegankelijker worden voor een breder publiek. Dat is niet toevallig ook de filosofie die Audi aan stalgenoot Lamborghini opdrong voor de Huracan. Die is niet alleen sneller, maar ook voorspelbaarder, makkelijker en - dus saaier - dan ooit tevoren. De vakpers lust ‘m daarom niet, maar de klant ligt daar niet van wakker. Of hij heeft het nog niet door. In elk geval haast Audi zich om te zeggen dat ook ware coureurs nog altijd aan hun trekken zullen komen.

Alleen met V10, om mee te beginnen.

Audi heeft afscheid genomen van de V8. De nieuwe R8 heeft alleen een V10. Wanneer de R8 in het laatste kwartaal van dit jaar op de markt komt, zullen er twee versies zijn. Eén met 540pk en 540Nm die in 3,5 seconden de 100 haalt en een V10 Plus die 610pk en 560Nm inschakelt om de sprinttijd te doen slinken tot 3,2 seconden. Binnen de 10 tellen zit je daarmee aan 200km/u en doorstomen gaat tot 330km/u, 7 kilometer verder dan de V10 zonder ‘Plus’. Niet helemaal nieuw, maar wel grondig verbeterd is de S tronic 7-traps automaat met dubbele koppeling die elke R8 standaard heeft. Schakelen verloopt via flippers achter het stuurwiel.

R8 e-tron

Een derde motorvariant volgt in een later stadium. Dat is de elektrische R8 e-tron, waaraan Audi al een tijdje werkt. De prestaties daarvan zijn al net zo imponerend. Want wat te denken van 462 pk en liefst 900 Nm koppel. Van 0 naar 100 km/h zoef je hiermee in 3,9 seconden naar de honderd, terwijl de maximale actieradius toch 450 kilometer bedraagt.

Andere koetswerkverhoudingen

Optisch oogt de nieuwe R8 zeer vertrouwd. Dat moet zo bij Audi. Toch zijn de dimensies wel degelijk anders dan zijn voorganger. Zo meten lengte, breedte en hoogte nu respectievelijk 4,42 meter bij 1,91 meter bij 1,24 meter. Mensen met een uitstekend ruimtelijk inzicht hebben nu al geconcludeerd dat de R8 daarmee een stuk gespierder op zijn 20 inch wielen staat. Vooral de toegenomen breedte met 4 centimeter draagt daaraan bij.

Ondanks de toegenomen buitenmaten is de R8 als vanzelfsprekend toch nog iets lichter dan voorheen. Het drooggewicht ligt op 1.454 kilogram. De maximale gewichtsbesparing is 50 kilogram ten opzichte van zijn voorganger. Voor wat het waard is: mede hierdoor is de R8 ook een tikkeltje zuiniger geworden.

Hoeveel kost de nieuwe Audi R8?

De nieuwe Audi R8 zal vanaf de zomer te bestellen zijn. Belgische prijzen zijn nog niet bekend. In Duitsland weten ze al wel dat ze minstens € 165.000,- armer raken voor een R8 V10 en € 187.400,- voor de V10 Plus.