​Euro NCAP: Audi TT zakt voor veiligheid kinderen

Met slechts vier van de vijf sterren beloonde testorganisatie Euro NCAP de Audi TT. De coupé is het eerste Audi-model sinds meer dan acht jaar dat de hoogste score misloopt.

Moeilijke installatie kinderzitjes

Al moeten we er wel bij zeggen dat de Audi de eerste crash-kandidaat is sinds de nieuwe, strengere testvoorwaarden begin dit jaar bij Euro NCAP invoege gegaan zijn. Bovendien is één van de redenen waarom de TT minder goed scoort eigenlijk een direct gevolg van het soort wagen dat hij is: omdat het bevestigen van sommige kinderzitjes moeilijk is in een voertuig waar het achteraan behoorlijk krap is, zakte hij voor het onderdeel 'veiligheid inzittende kinderen'.

Geen autonoom noodremsysteem

Ook het ontbreken van een noodremhulpsysteem werd in de categorie 'safety assist' met slechte punten bestraft. Naar eigen zeggen biedt Audi het systeem in de TT niet aan omdat er eenvoudigweg geen vraag naar is. In andere modellen van het merk is de techniek wel beschikbaar. Voor veiligheid volwassen en voetgangers scoorde de Audi TT overigens wel uitstekend.