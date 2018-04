Kia Sportspace laat in z’n kaarten kijken, heeft 2 turbo’s

Door: BV

Dat Kia op het Salon van Genève een concept car toont voor een break die op de Optima (de volgende generatie weliswaar) gebaseerd is, weten we al. We kregen het model zelfs al te zien. Maar met details waren de Zuid-Koreanen nog spaarzaam. Nu zijn die er wel.

Groter dan de sedan

Laat ons beginnen bij de afmetingen. De Sportspace rust op een wielbasis van 2,84m. Dat is 5cm meer dan de sedan. En z’n wielen staan duidelijk verder op de hoeken, want met een lengte van 4,85m is hij slechts 1cm langer dan de vierdeurs. Breder en lager is hij ook: respectievelijk 4 en 3cm.

Dieselhybride

Onder de kap zit een 1.7l dieselmotor met twee turbo’s. Een normaal exemplaar dat door de uitlaatgassen wordt aangedreven en een elektrische die vooral dient om het turbogat dicht te fietsen. Voor Kia is het het gedroomde excuus om het label T-Hybrid aan de Sportspace te hangen, maar let wel op, het gaat enkel om de turbo’s.

Handig interieur

Fijn leder, een volledig digitaal dashboard. Met minder moet een concept toch echt niet buitenkomen. Maar deze break heeft nog een aardigheidje dat we niet eerder zagen. De koffervloer is voorzien van rollers. Daarmee kan je makkelijk in- en uitladen, maar ze zakken weg zodra je de auto start. Dus tijdens het rijden blijft alles netjes op z’n plaats.