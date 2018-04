Door: AUTO55

De nieuwe Lagonda is de opvolger van een Aston Martin-flop uit de vorige eeuw met dezelfde naam. Het doel was aanvankelijk om er in het Midden-Oosten sjeiks mee te verleiden. Dat besloten werd om het model ook naar onder andere Europa te verschepen, is nu nieuws. De oplage wordt er echter niet door verhoogd. In totaal gaat het om 200 exemplaren.

Ter herhaling: de Aston Martin Lagonda heeft voorin een 6-liter V12 steken die 550pk ontwikkelt en een topsnelheid van 281km/u mogelijk maakt.