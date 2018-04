Lexus LF-SA nu al in beeld

Door: AUTO55

Op het Autosalon van Genève zal Lexus onder andere deze LF-SA tentoonstellen. Dat er nu al expliciete foto's van zijn opgedoken, was voor alle duidelijkheid niet de bedoeling. Lexus had eerder zelf wel al een plaagfoto de wereld ingestuurd.

De LF-SA is een concept car die vermoedelijk op de basis van de Toyota Yaris steunt. Dit werd evenwel nog niet bevestigd. Dat het bedrijf plannen heeft voor een model onder de actuele CT200h, is echter geen geheim meer. Een productiemodel wordt dan ook ten laatste in 2018 verwacht.