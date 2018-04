BMW op zoek naar 8.000 (bij voorkeur vrouwelijke) werknemers

Door: ADD

De zaken lopen goed in München en daarom werft BMW dit jaar meer nieuwe medewerkers dan ooit tevoren aan. Naar 8.000 mensen zijn ze wereldwijd op zoek, waarvan 5.000 in heimat Duitsland. Vooral ingenieurs en IT-specialisten zijn gegeerd, onder meer voor de ontwikkeling van brandstofbesparende en alternatieve aandrijfsystemen. Maar ook het belang van software in de auto's blijft groeien. BMW wil bovendien het aandeel vrouwelijke werknemers verhogen. Al beseffen ze dat dat als technisch bedrijf niet makkelijk is.