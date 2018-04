Hyundai Tucson als hybride

Door: BV

Hyundai stelt op het Salon van Genève de nieuwe Tucson voor. De Zuid-Koreanen stappen voor de populaire middenklasse SUV dus af van hun alfanummerieke benaming en grijpen terug naar het label waar het model in 2004 voor het eerst mee op de markt verscheen. Maar dat betekent niet dat er sprake is van conservatisme. Integendeel.

Niet één, maar twee hybrides.

Hyundai stelt van de Tucson niet één, maar twee verschillende hybrides voor. De eerste is de 48V Hybrid, voorzien van een aandrijflijn die vooral bedoeld is voor grotere modellen en crossovers. Een lithium-ion-accu geeft een 14pk sterke elektromotor de mogelijkheid om bij te springen bij acceleraties. Maar enkel elektrisch kan deze editie niet rijden. Met welke brandstofmotor het bedrijf de technologie combineert, is evenmin meegedeeld.

Een tweede variant is een plug-in-hybride, met een elektromotor die wél alleen voor beweging kan zorgen. Dan heb je 68pk gedurende maximaal 50km. In combinatie met een 115pk sterke 1.7l CRDi-dieselmotor moet dat voldoende zijn om de CO2-uitstoot te laten dalen tot 48g/km. 10,7 kWh tanken duurt 2,5 uur bij een snellader of dubbel zo lang aan een normaal stopcontact.