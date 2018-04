Bentley verrast met zuivere sportwagen: EXP 10 Speed 6

Door: BV

De jongste tijd introduceert Bentley meer en meer sportieve modellen. Van een Continental GT Speed, over een Continental GT V8 S tot zelfs een Mulsanne Speed. Allemaal auto’s die meer dan voorheen inzetten op een inspirerend rijgedrag en brute prestaties. Een groot verschil met vroeger, toen Bentley’s wel als uitermate krachtig en snel werden beschouwd, maar nooit als sportief. De ingeslagen koers bevalt echter duidelijk. Op het Autosalon van Genève laat Bentley immers zien waar het heen wil. En dat is naar een echte sportwagen. Deze EXP 10 Speed 6 moet het pad effenen.

Nieuwe designtaal

De drang naar meer sportiviteit is niet de enige drijfveer voor deze concept car. het bedrijf zit ook op vlak van design een beetje gewrongen. De eerder al genoemde Continental wijzigde bij z’n generatiewissel nauwelijks van uiterlijk. En ook de facelift die er dit jaar aankomt (en eveneens in Genève wordt voorgesteld) is op z’n zachtst gezegd subtiel. Daarbij komt dan nog dat de aanstormende grote SUV van Bentley - de Bentayga - al op voorhand tot lelijk is gebombardeerd, omwille van z’n erg lauw onthaalde studiemodel. Kort gezegd: Bentley zit vast op vlak van design. Of liever - het zàt vast. Deze EXP 10 Speed 6 breekt de code en schrijft een nieuw designscript voor de toekomstige modellen van het merk.

Hybride

Over de aandrijflijn wordt niet zo veel gezegd, maar het gaat in elk geval om een hybride. En de afwerking met materiaalkeuze is als vanouds Bentley.

Aston Martin mag zich al zorgen maken

Zo’n compacte coupé van Bentley, waar nu ernstig over nagedacht wordt, zal natuurlijk concurrentie betekenen voor Porsche. Maar dat willen de Britten niet gezegd hebben. Ze maken immers deel uit van dezelfde groep als de Duitsers. Maar Aston Martin mag zich stilaan zorgen beginnen maken.