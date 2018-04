Brabus Smart Fortwo is show zonder go

Door: BV

Smart presenteert in Genève een Fortwo met Brabus-badge. Een heuglijk feit dat eerder al werd aangekondigd en meteen voor vlinders in de buik zorgt. Zo’n kleine achterwielaangedreven stadsrakker met een opgepepte turbomotor, dat staat garant voor een flinke dosis pret. Niet?

Alleen uiterlijk vertoon

Helaas… Deze Brabus levert niet meer dan de 90pk en 135NM die de standaardversies opwekt. Hij beperkt zich tot uiterlijk vertoon. We gaan er wel van uit dat er ooit een versie komt met meer dan 102pk (want dat was het vermogen van de vorige Brabus Fortwo), maar het is niet voor nu.

Speciale lakkleur

We zien dikke bumpers rondom met zwarte details, kloeke 16 inch Monoblock VIII-wielen met groene afwerking en een dubbele, gecentreerde uitlaat. Aan de binnenkant vinden we contrasterende stiksels, gekleurde sierdelen en speciale vloermatten. Zitten doe je op nappa-lederen sportzetels. Laat je overigens niet afleiden door dit hippe kleurtje dat Lizard Green is gedoopt, alle tinten van het spectrum zijn beschikbaar.