Renault Clio RS 220 Trophy EDC: op alle vlakken sneller

Op het Autosalon van Genève pronkt Renault met een iets scherpere versie van de Clio RS. Die krijgt 220 Trophy EDC aan z'n naam toegevoegd en produceert 20pk en evenveel Newtonmeters meer dan anders - nu dus 220pk en 260Nm in totaal. In vierde en vijfde versnelling kan het net aangehaalde maximumkoppel overigens nóg eens met 20Nm omhoog, zij het als overboost-functie en dus tijdelijk. Ook start de rode zone op de toerenteller van de 220 Trophy EDC pas vanaf 6.800tr/min in plaats van 6.500tr/min.

EDC?

EDC staat voor Efficient Dual Clutch. Deze automaat met dubbele koppeling werd aangepast en belooft in de RS 220 Trophy tot 40% snellere wissels in Normal- en Sport-modus, en tot zelfs de helft sneller wanneer de Race-modus is ingeschakeld. In 'Sport' en 'Race' werkt het start/stop-systeem trouwens niet.

Hoe herkennen?

Een Clio RS 220 Trophy EDC hangt vooraan 2cm en achteraan 1cm dichter bij het asfalt. Hij rust op 18-duims Radical-wielen met zwarte inleg en met daarrond Michelin Pilot Super Sport 205/40-rubber. Binnenin wordt het Trophy-thema nog wat verder uitgebuit. Je kan er onder meer een Renaultsport Monitor, dat metingen uitvoert, laten inbouwen.

In juni 2015 gaat de Renault Clio RS 220 Trophy EDC de verkoop in.