Jaguar XE gooit garantie in de strijd

Door: BV

Dit jaar introduceert Jaguar de XE. En daarmee moeit het bedrijf zich eens te meer in het segment dat door de BMW 3-Reeks, Mercedes C-Klasse en Audi A4 wordt gedomineerd. Eens te meer, omdat het van 2001 tot 2010 in datzelfde segment al eens uitkwam met de X-Type. Een auto die te klassiek bleek voor het segment. De XE doet het anders. Die is modern en zakelijk. Iets wat zich niet beperkt tot het uiterlijk. De lijn wordt onderhuids doorgetrokken, met onder meer een intensief gebruik van aluminium voor het koetswerk en een compleet nieuwe generatie door Jaguar - Land Rover ontwikkelde motoren. En daar heeft Jaguar duidelijk vertrouwen in.

Uitgebreide garantie zeldzaamheid in het segment

In dit segment kan je bezwaarlijk nog van goedkope voertuigen spreken. En toch is het niet zo dat de constructeurs elkaar in dit segment bekampen met uitgebreide garantievoorwaarden. In de middenklasse vind je garantieperiodes van 5 en 7 jaar in de meest uitzonderlijke gevallen, maar geen van de Duitsers gaat verder dan de wettelijke garantietermijn van 2 jaar. Jaguar blaakt evenwel van zelfvertrouwen. Dat introduceert op deze nieuwe XE een ‘Jaguar Care’-pakket. Dat houdt in dat je bij de fabrikant een vaste prijs voor regelmatig onderhoud betaalt, maar ook dat je 3 in plaats van 2 jaar waarborg en pechbijstand geniet. En vooral in de kleine lettertjes zit het goede nieuws: er is geen kilometerbeperking.

Grote interesse voor nieuwe Jaguar

De Jaguar XE was in ons land al te zien op het Autosalon van Brussel. Sindsdien hebben zich al 7.000 geïnteresseerde bij het merk gemeld en zijn er meer dan 150 bestellingen geplaatst. Nochtans zijn test- en demowagens nog steeds niet beschikbaar. De nieuweling wordt vanaf juni leverbaar. De prijzen (vanaf € 34.990) zijn wel gekend.