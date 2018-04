Fiat brengt de 124 Spider terug

Door: BV

In 1966 bracht Fiat een Spider-variant op de markt van de niet erg uitzonderlijke 124 (de auto die daarna nog doorging als Lada Riva). Die dakloze 2+2-zitter was echter wel een juweeltje, niet in het minst omwille van z’n door Pininfarina getekende lijnen. Tot 1985 bleef hij in productie en er zijn er zo’n 200.000 van gebouwd. Tot 1983 nam Fiat de productie zelf voor z'n rekening, daarna werd die toevertrouwd aan Pininfarina.

De terugkeer

De Fiat 124 Spider zal gebaseerd zijn op Mazda's nieuwe tweezitter.

Maar nu komt de 124 Spider terug. Dat wordt een zuivere tweezitter die z’n ingewanden en structuur zal delen met de nieuwe Mazda MX-5. De samenwerking tussen de Japanners en Italianen staat al langer op het programma, oorspronkelijk voor een Alfa Romeo. De samenwerking zal echter deze Fiat baren.

Retro-invloeden

Er wordt gegokt op een lijnenspel met retro-invloeden. En dat is geen ongefundeerde gok, want ongeveer elke nieuwe Fiat van de jongste tijd is in een retrolook gestoken. Fiat zal z’n eigen motoren gebruiken en daarbij wordt vooral de 1.4l turbo naar voor geschoven. Zekerheid daarover is er uiteraard nog niet. Net zo min als die er is over de lanceerdatum. Wat wordt gefluisterd is dat de introductie voorzien is in 2016 en dat we een jaar later een extra krachtige Abarth-versie op het bord krijgen.