Formule 1 seizoen 2015: wat is anders?

Volgend weekend wordt de aftrap gegeven voor het Formule 1 seizoen van 2015 in het Australische Sydney. Daarna volgen nog 19 races om op 29 november af te sluiten met de seizoensfinale in Abu Dhabi. Zoals steeds wijzigt er dit jaar één en ander aan de regels. Wij zetten de grootste aanpassingen even op een rij. Op tijd om ze tegen 15 maart helemaal van buiten te kennen.