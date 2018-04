Nieuwe Audi helemaal in carbon

Door: BV

Dit is de nieuwste creatie van Audi. Een project dat werd gemaakt in samenspraak met CarbonSports, dat al sinds de jaren negentig een uitgebreide expertise vergaarde in de productie van carbon onderdelen. De sportafdeling van de Duitse autofabrikant, quattro GmbH neemt deze € 17.500 kostende Audi Sport Racing Bike in de catalogus op. Maar er worden er niet meer dan 50 van gemaakt.

Geïnspireerd door Le Mans

De nogal voor de hand liggende pointe is natuurlijk dat het om Audi gaat met slechts twee wielen waarvoor je jezelf moet bombarderen tot aandrijving. Maar de complete fiets weegt niet eens 6kg, en z’n frame is zelfs 790 gram licht. En je krijgt een zadel in nappaleder, en hetzelfde carbon als in de cockpit van de Audi R18 Le Mans-racer. En aan die auto dankt deze exclusieve tweewieler ook z’n kleurstelling.