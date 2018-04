BMW wint de Apple Watch race

Door: BV

In de VS worden de eerste exemplaren van de Apple Watch inmiddels uitgeleverd. Het is dus de hoogste tijd dat autobouwers die zichzelf als trendy en premium bestempelen, zorgen dat je dat speeltje aan je auto kan linken. BMW is de eerste die het effectief voor mekaar krijgt. De i Remote App die voor de i3 en i8 reeds bestond voor onder meer de iPhone is de eerste die je om je pols kan dragen. Maar het wordt zeker niet de laatste.

Wat kan je met de Apple Watch?

Wie een i3 of i8 heeft kan de laadstatus van z’n batterij controleren, zichzelf naar de dichtst bijzijnde laadpaal laten loodsen, de temperatuur van de airco bijstellen, de claxon bedienen en de deuren vergrendelen of ontgrendelen. Maar de vraag is natuurlijk of je dat ook effectief moet willen. Over de veiligheid van dergelijke systemen is immers het laatste woord nog niet gezegd. Er waren al eens 2,2 miljoen BMW’s gewoon met een gsm te kraken.