Opel-licht volgt je ogen

Door: BV

Opel heeft, samen met de Technische Universiteit van Darmstadt, een verlichtingsysteem ontwikkeld waarbij de koplampen de ogen van de bestuurder volgen.

Eyetracking

Eyetracking is niet nieuw. Al lange tijd is men in staat om met minimaal 5 camera’s accuraat te volgen wat de ogen doen. Een systeem dat weinig praktische toepassingen kent, maar frequent wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, onder meer bij autoconstructeurs die de ergonomie van hun voertuigen proberen te verbeteren. Opel wil het systeem nu echter ook een praktische applicatie geven. Daarom is gewerkt aan een installatie die de oogbewegingen al kan analyseren met één enkele camera en zonder dat het voor elke gebruiker moet gecalibreerd worden.

Vloeiende bewegende lichtbundel

Na een aantal tests kwam Opel tot de conclusie dat de ogen van een bestuurder vaak en voor erg korte tijd allerlei zaken in zich opnemen. Niet al die details dienen belicht te worden. Erg veel tijd in de ontwikkeling van de adaptieve koplampen moesten de Duitsers niet investeren, gezien adaptieve verlichting en bochtverlichting reeds beschikbaar is bij het merk. Maar er kroop wel veel werk in het uitwerken van aan algoritme dat natuurlijk aanvoelt en niet elke onbelangrijke oogbeweging volgt. Opel zegt dat een functie die het verlichtingsveld vloeiend doet evolueren en met een kleine vertraging werkt, de oplossing biedt.

Nog niet in productie

Hoewel Opel de technologie aankondigt als gebruiksklaar, betekent dat niet dat we dit snel zullen terugvinden op productiemodellen. Het automerk beperkt zich tot ‘het verlichtingssysteem van de toekomst’.