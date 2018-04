Nieuwe Volvo’s spectaculair sneller op de markt

Door: BV

Volvo schakelt over op nieuwe platformen. Er is het SPA-platform dat debuteert onder de XC90 en dat zal dienen voor elke nieuwe Volvo van het type V60 of groter. En er komt een CMA-platform dat samen met Chinese eigenaar Geely is ontwikkeld voor de kleinere modellen. Tegelijk wordt de ontwikkelingstermijn meer dan gehalveerd.

Compleet nieuwe modellen op minder dan 2 jaar bij de dealer

Volvo mikt op een ontwikkelingstermijn voor compleet nieuwe modellen van zo’n 20 maanden. Een spectaculaire verbetering ten opzichte van vroeger. De V40 die momenteel nog steeds op de markt is, kostte 42 maanden om te ontwikkelen. De Zweden mikken op de kortste termijnen in de industrie. Ter vergelijking: Mazda en Toyota - die beiden als ‘snel’ te boek staan - doen gemiddeld 26 maanden over een productontwikkeling.