Kia plaagt met nieuwe Optima

Door: BV

Kia heeft de eerste schetsen van de nieuwe Optima vrijgegeven. Die wordt 1 april op het Autosalon van New York voorgesteld. Voor de Amerikanen is het een ‘mid size sedan’, maar in onze contreien vinden we hem al groot.

Optima viel in de smaak

De Kia Optima viel in de smaak en daarom hoef je niet te wachten op een designrevolutie. Waar je wel je adem voor mag inhouden - een jaar of twee nog - is voor een break. Die toonde Kia op het afgelopen Salon van Genève. En eigenlijk hebben we daarmee ook al een blik op de vormgeving - voorzien van de gebruikelijke ‘concept car’ extra’s - kunnen werpen.

Gekende motoren

Het motorenpallet zal niet verrassen. Kia bouwt een 1.6 en 2.0l turbo en een atmosferische 2.4 en op die laatste na komen die naar Europa. Bij ons zullen de keuzemogelijkheden nog aangevuld worden met een 1.7l diesel en er staat eveneens een dieselhybride op het programma.