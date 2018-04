Een doodgewone Opel Tigra van € 55.750. Part II

Door: ADD

Hoe zou het afgelopen zijn met de Opel Tigra die op Ebay een bod van € 55.750 kreeg? Voorlopig geen happy end lijkt het. De verkoop van de ondertussen wereldberoemde Tigra is namelijk niet doorgegaan.

Even recapituleren

Door zijn zwangere vriendin werd de Duitser Firat Demirhan min of meer gedwongen zijn oude, geliefde Opel te verkopen. Dus plaatste die een advertentie op Ebay, en schreef zich pagina na pagina de frustratie van het lijf. Wat hem en zijn autootje op slag beroemd maakten. Wereldwijd pikten de media het verhaal op.

Een no-show

Uiteindelijk werd de auto voor het fabelachtige bedrag van € 55.750 op Ebay geveild. Waard is de Tigra eigenlijk slechts zo'n € 800 en daarom had de Duitser er vanaf het begin al een slecht gevoel over. De hoogste bieder bleek een zakenman te zijn die zijn eega zou sturen om de geld- en auto-overdracht tot een goed einde te brengen. Helaas is die vrouw nooit ten tonele verschenen.

Daarop heeft Demirhan Ebay geïnformeerd, dat een legertje advocaten zal inschakelen. Op naar Tigra part III.