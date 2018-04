Opel Corsa met 150 benzine-pk

Door: AUTO55

De nieuwe Corsa OPC mag dan wat teleurstellend zijn, ontzettend veel kopers trekt zo'n sprintbommetje toch niet aan. Meer hoop vestigt Opel wellicht op de zopas voor de Corsa geïntroduceerde 1.4 turbobenzine. Die kleine viercilinder is 150pk sterk en ontwikkelt 220Nm, genoeg om in 8,9 seconden naar 100km/u te snellen en het bij 207km/u voor bekeken te houden. CO2-gewijs dan hebben de Duitsers het over 136g/km, gepaard aan een gemiddeld verbruik van 5,9l/100km. En wil je je Corsa er ook stoerder doen uitzien? Dan kan je het Turbo Plus pakket laten monteren. Het bevat spiegelbehuizing uit vals carbon, een sportieve koetswerkkit en dergelijke meer.