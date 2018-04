Exit Jason Statham, enter Ed Skrein en een volop driftende Audi S8 in "Transporter: Refueled"

Door: AUTO55

In de vierde Transporter-film, waarin de held eender wat in sneltempo vervoert zonder vragen te stellen, is het niet langer Jason Statham maar Ed Skrein die de rol van hoofdpersonage Frank Martin op zich neemt. Om dat te doen, heeft Skrein zijn personage in de bejubelde tv-serie Games of Thrones opgegeven.

De stoere Martin ziet er voortaan dus jonger uit en minder kalend en rijdt, vreemd genoeg, met een nu drie jaar oude Audi S8 die, nog vreemder, wel héél erg makkelijk aan het driften gaat voor een vierwielaandrijver met de motor helemaal voorin. Wie zal het worst wezen? Wellicht niemand. Audi krijgt immers product placement in ruil voor een stapel dollarbriefjes en Audi-fans hebben wat om zich aan te verlekkeren.

De film gaat op 19 juni in première. Voor de fans: in 'The Transporter' uit 2002 reed Frank Martin met een BMW 7-reeks. Voornamelijk werd dan een 750iL getoond waar steeds als 735i naar verwezen werd om de verkoop in de VS de hoogte in te duwen. Een 750i met lange wielbasis was immers exclusief en peperduur. In de tweede en derde prent uit de Transporter-franchise kwam een Audi A8 W12 aan bod. Dat merk blijven de producenten dus voorlopig trouw.

De trailer van de Transporter: Refueled vind je op de Auto55.be facebook-pagina.