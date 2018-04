De Tomaso heeft een plan

Door: BV

Er wordt al jaren getimmerd aan een heropstanding van de Italiaanse sportwagenbouwer De Tomaso. Maar die weg loopt niet over rozen. En omdat de huidige eigenaar ervan door z’n cashreserves zit, is het merk nu in Italië geveild. Biedingen waren er onder meer van een Italiaanse en een Chinese groep. Maar het is 3L Holding, een investeringsmaatschappij met zetel in Chiasso, Zwitserland en nauwe banden met Genii Capital (dat onder meer belangen heeft in Lotus en Polaroid) dat ermee aan de haal gaat.

2 miljoen euro

Voor amper € 2,05 miljoen is het door de Italiaanse rechtbank toegewezen. 3L was de enige mededinger die überhaupt een toekomstplan op tafel kon leggen. Dat houdt de productie van een sportwagen met middenmotor in op ruwweg 4.500 exemplaren op jaarbasis, met ingang van 2021. In de oude De Tomaso-fabriek is 3L dan weer niet geïnteresseerd.

De Tomaso

De Tomaso werd opgericht in 1959 en bouwde sportwagens in beperkte aantallen tot 2004. Het was zelfs korte tijd eigenaar van Maserati. Het bekendste model van het merk is de De Tomaso Pantera.