Jeep gaat retro met Chief Concept

Door: BV

Elk jaar rond Pasen trekt Jeep de schuif met concept cars open. Die worden dan naar de Moab in de Amerikaanse mid-west getransporteerd voor het grootste Jeep-evenement van het jaar. Dit jaar hoort daar alvast deze Chief bij. Een studie die je terugkatapulteert naar de seventies en nogal wat verwijzingen omvat naar de Cherokee van die tijd.

Ultieme strand-cruiser

Jeep haalde de inspiratie vooral uit zon, zee en strand. Daar komt de oceaanblauwe tint vandaan, terwijl ervoor gezorgd is dat er geen moeite moet gedaan worden om een surfplank mee te krijgen. En ook het best apart ogende interieur met bloemetjes is een verwijzing naar de surf-cultus.

Jeep Wrangler

Onderhuids is deze Chief gewoon een Jeep Wrangler, waar voor de goede orde andere assen en een aangepaste ophanging onder zijn gevezen. Voor de aandrijving staat een 3,6l V6 in, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak.