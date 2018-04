Boeing patenteert Force Fields voor motorvoertuigen

Door: BV

Elke een beetje zichzelf respecterend sciencefiction epos heeft wel een bijrolletje weggelegd voor ‘force fields’. Dat zijn grotendeels onzichtbare barrières die zich als een beschermende bubbel rond een persoon of vervoersmiddel vormen. Je vindt ze in Star Trek en Star Wars, maar ook in talrijke andere vertegenwoordigers van het genre. En binnenkort worden ze misschien wel realiteit.

Plasmaveld

Boeing, dat naast vliegtuigen ook heel wat militaire apparaten bouwt, heeft een systeem gepatenteerd dat erg veel op een force field lijkt. Het is bedoeld om voertuigen (zoals hummers) te beschermen tegen de verwoestende gevolgen van schokgolven van explosies. Die zijn volgens de statistieken veel dodelijker dan de fysieke explosies zelf.

Het systeem maakt gebruik van sensoren die een aankomende schokgolf analyseren en - vermoedelijk op een fractie van een seconde - een tegenmaatregel verzinnen. Een systeem dat te boek staat als een ‘boog generator’ maakt vervolgens gebruik van lasers die pulsen uitzenden om tussen de schokgolf en het voertuig de atmosfeer te ioniseren en een plasmaveld op te werpen dat een tijdelijke bescherming tegen de inkomende schokgolf vormt.