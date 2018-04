Bespaarwoede VW gaat tot de sleutelring

Door: ADD

Er zijn wel meer bedrijven die ergens een ideeënbus neerpoten met de hoop dat een van hun werknemers een geniale inval krijgt die het bedrijf verder helpt.

Ook in de Volkswagenfabriek in Wolfsburg staat er blijkbaar zo eentje en daarin belandde het idee om voortaan de sleutels van elke nieuwe auto zonder metalen ringetje af te leveren. Het management van Volkswagen vond dat zo dom nog niet. Vooral niet nu blijkt dat ze op die manier jaarlijks zo'n € 130.000 kunnen besparen. Bijgevolg rolt van nu af aan elke Golf en Tiguan de fabriek uit met de sleutels enkel bij elkaar gehouden door een plastic lusje. Krenterig of slim bekeken? Wij zijn er nog niet uit.