​Krijgt Pininfarina de Indische nationaliteit?

Door: ADD

De Indiase auto- en motorenreus Mahindra & Mahindra plant om het de Italiaanse designhuis Pininfarina over te nemen. De gesprekken zouden al in een vergevorderd stadium zitten, maar beslist is er nog niks.

Expantiedrang van Mahindra

Als gevolg van de geruchten stegen de aandelen van Pininfarina met 10 procent. De waarde van het bedrijf wordt momenteel geschat op 136 miljoen euro. De Italianen zouden Mahindra kunnen helpen om een voet aan de grond in Europa te krijgen. Mahindra is namelijk al langer op zoek naar groeimogelijkheden. In 2011 kocht het Indiase conglomeraat de Koreaanse autofabrikant Ssangyong en in 2014 namen ze de Scooter Division van Peugeot over.

In het krijt bij de banken

Pininfarina kan het verse geld best gebruiken. Al jaren staat het bedrijf met hoofdzetel in Cambiano (in de buurt van Turijn) in het rood. De controle over het bedrijf verloor de familie Pininfarina vier jaar geleden aan de Italiaanse banken, waaraan ze nog meer dan 100 miljoen euro moeten afbetalen. En dat ten laatste in 2018.