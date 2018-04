​BMW M3 gaat op Mission Impossible

Door: ADD

Tom Cruise doet het weer. Voor de vijfde keer waagt de Hollywoodster zich als de onverschrokken special agent Ethan Hunt aan een onmogelijke missie. Ditmaal strijdt hij tegen slechteriken van het Syndicaat, een internationale misdaadorganisatie die het IMF wil vernietigen. En dat kan natuurlijk niet zonder spectaculaire stunts, een vleugje seks en, bovenal, niet zonder achtervolgingen. In een BMW M3 zowaar.

De trailer van Mission Impossible 5: Rogue Nation (bekijk hem op onze Facebookpagina) toont ons alvast een Cruise die op twee (een S 1000 RR) en vier (M3) Beierse wielen op criminelen jaagt. Het is trouwens al de tweede keer dat er BMW's in een Mission Impossible rondcrossen. En ook nu weer lijken ze hun rol met glans te vertolken. Maar ga deze zomer vooral zelf kijken, de film komt bij ons in de zalen vanaf 5 augustus 2015.