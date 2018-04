​Gecamoufleerde BMW ramt politiebus

Door: ADD

In autostad Stuttgart kijkt men van een voertuig met camouflage al lang niet meer op. Zaterdagnacht daarentegen zorgde een ingepakte BMW wel voor veel bekijks. De testrijder van wat vermoedelijk de nieuwe 7 Reeks is, was er namelijk in geslaagd om een politiebus (met zwaailichten en sirene) niet op te merken. De BMW ramde het politievoertuig dat door de impact op zijn zij ging liggen. De bestuurder en drie politieagenten kwamen er met lichte verwondingen vanaf.