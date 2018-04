BMW houdt meeste winst over

Door: ADD

Hoeveel winst haalt een autofabrikant uit € 100 omzet? Bij BMW zijn dat € 11,30 en dat is meer dan bij de andere grote fabrikanten, zo berekende het adviesbureau EY uit Stuttgart. Toyota en Hyundai vervolledigen de top drie.

Duitse constructeurs deden het volgens de studie in het algemeen beter dan de concurrentie. Samen kwamen Volkswagen, Daimler en BMW tot een EBIT (earnings before interest and tax) van 32,6 miljard euro. In vergelijking met de cijfers van 2013 betekent dat een stijging van ongeveer 20 procent. De gemiddelde groei van de 16 grootste fabrikanten daarentegen lag het afgelopen jaar bij slechts vier procent. Een van de redenen hiervan is dat bij vijf autofabrikanten de winst daalde: Hyundai, Honda, Ford, General Motors en Kia.

In absolute cijfers voert de Toyota Groep de statistieken aan met een resultaat van € 18 miljard euro. Daimler en VW Group volgen met elk circa 12,7 miljard euro.

Enige nuance is aan de orde

De EY-analyse toont ons weliswaar duidelijk de trends, maar het blijft een momentopname. Zo legt bijvoorbeeld de zwakke Yen de Japanse producenten al enige tijd geen windeieren.

Duitse constructeurs danken succes (groten)deels aan China

De studie van EY bevestigt ook dat China de belangrijkste groeimotor van de Duitse auto-industrie is. De Chinese markt was in 2014 goed voor 32 procent van de wereldwijde verkoop van Volkswagen, BMW en Daimler, twee procent meer dan in 2013. Vijf jaar geleden was dat nog slechts 18 procent.