​De nieuwe Porsche Boxster Spyder: krachtiger en lichter dan ooit

Door: ADD

Zo iconisch zoals de 550 Spyder reden er maar weinig rond. En dat lag niet aan de sportieve prestaties van de 110pk-sterke auto. Het was een ongeval dat hem onvergetelijk maakte. Op 30 september 1955 werd James Dean uit een open exemplaar geslingerd. De toen 24-jarige Amerikaanse acteur was op slag dood.

In een nieuwe Boxster Spyder zou de Rebel Without a Cause het ongeval zeker en vast overleefd hebben. Maar van airbags, ABS en ESP kon Dean en met hem de opstandige jeugd nog niet profiteren. Niet dat ze dat gewild zouden hebben.

De prestaties

De auto die zijn première op de Auto Show in New York beleeft, is de sterkste en lichtste in zijn soort. De 375pk-sterke 3.8 zescilinder boxermotor is goed voor 420Nm koppel en brengt de Spyder in 4,5 seconden naar 100km/u. Zijn topsnelheid ligt op 290km/u. Dat maakt deze Boxster verwaarloosbaar langzamer dan de Cayman GT4, die op 295km/u topt.

Less is more

Porsche voorziet geen radio en airconditioning (beide zijn wel beschikbaar zonder extra kosten) om van deze Spyder met 1.315kg de lichtste Boxster te kunnen maken. De stoffen kap opent semi-manueel. Het verlaagde sportonderstel en de opgewaardeerde remmen komen van de 911. Een directere besturing, sportstuur en kuipstoelen herinneren aan de wilde macho die de sportwagen ooit was.

Deze zomer komt de Boxster Spyder op de markt. Belgische prijzen zijn nog niet vrijgegeven, maar een idee kunnen we er ons wel al van vormen: in Duitsland zal hij € 79.945 kosten.