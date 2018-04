Racer X?

De eerste film uit de reeks, The Fast and the Furious uit 2001, had evengoed anders kunnen heten. Met alle mogelijke gevolgen vandien natuurlijk. Werd ook over nagedacht: 'Red Line', 'Race Wars' en 'Racer X'. In 1955 was er overigens ook al een prent die 'The Fast and the Furious' heette.