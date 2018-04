​SSANGYONG XAV CONCEPT

Door: ADD

XAV, dat staat voor eXciting Athentic SUV. Dat betekent dat de Koreanen zich wellicht aan het bezatten waren - een nationale sport - toen de naam gekozen werd. Maar nuchter waren ze wel toen ze het design finaliseerden. Het is een moderne interpretatie van een kleine, hoekige 4x4, maar niet zonder retro-accenten. Hoekig dus, maar ook met een panoramische achterruit, om maar wat te zeggen.

e-4WD

Deze compacte SaangYong is een hybride. Die combineert een 1.6l benzinemotor met een elektrische aandrijving die door lithium-ion-batterijen gevoed wordt. Omdat er e-AWD-staat weten we dat de voorwielen door de benzinemotor worden aangedreven terwijl de achterwielen hun kracht krijgen van een elektromotor. Best straf is de ophanging. Die heeft luchtdemping, eveneens met een elektrische sturing.

Eigenlijk een cabrio

Je ziet het niet meteen, maar deze creatie is eigenlijk een halve cabrio. Een groot deel van het dak is in stof uitgevoerd.