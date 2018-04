​De vernieuwde Mitsubishi Outlander is er nu helemaal

Door: ADD

Toen Mitsubishi z’n tweede generatie Outlander introduceerde, bleek het bedrijf geopteerd te hebben voor en conservatieve, geblokte vormgeving. Het inschatten van toekomstige stijltrends is altijd een beetje een gok en de Japanners hadden ditmaal hun geld op het verkeerde paard gezet. Met de facelift van de Outlander, de tweede al, wordt de koers nu fors bijgesteld. De vernieuwde Outlander trekt nu de dynamische kaart. Eigenlijk hadden we dat strakgetrokken uiterlijk al wel gezien, maar in New York werd het allemaal officieel.

Sterker en moderner

De Outlander is volgens Mitsubishi op meer dan 100 punten onder handen genomen. Maar de exhaustieve opsomming krijgen we daar niet van. De hoogtepunten wel. Dat zijn een grotere koetswerkstijfheid, herwerkte ophanging, nieuwe elektrische stuurbekrachtiging, betere geluidsisolatie, ander glas en zelfs een verbeterde aankleding van het motorcompartiment. Voor de topversie komen er ook LED-koplampen bij.