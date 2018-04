​Gas? Rem? Ferrari van € 415.000 in schroot

Door: ADD

Er zijn zo van die dagen dat alles foutloopt. Het verwarren van gaspedaal en rem in een 620pk-sterke Ferrari is niet al te clever. Dubbel dom als de auto dan net tegen een voorgevel knalt. En nog vervelender als het niet je eigen auto is.

"Ik verwisselde de pedalen"

Deze uitleg gaf een 38-jarige aan de Italiaanse krant "La Repubblica" over het op zich banale ongeval. De garagehouder wilde de Ferrari 599 GTB alleen maar naar een hotel in Rome terugbrengen. Extra pijnlijk is dat hij daarvoor maar een paar honderd meter moest afleggen. De circa € 415.000-dure bollide, van een Nederlandse toerist nota bene, crashte tegen een winkelpand en lijkt rijp voor de schroothoop. De bestuurder werd naar het ziekenhuis gebracht, maar had gelukkig slechts lichte verwondingen.